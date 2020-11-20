شكرا لمتابعة خبر عن التحالف يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت قوات التحالف العربي في اليمن من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيات حوثي باتجاه المملكة. تمكنت قوات التحالف العربي في اليمن من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مليشيات حوثي باتجاه المملكة. وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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