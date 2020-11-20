شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص رابط إلكتروني للتقديم على الكهرباء للمنازل دون صكوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

ترغب أمانة العاصمة المقدسة في تخصيص رابط إلكتروني للتقديم على إدخال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية.

ومن جانبه، أوضح متحدث الأمانة رعد بن محمد الشريف أنه يجري استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ذات العلاقة لإنشاء رابط التقديم للمستفيدين من الخدمة قريبا، بحسب الزميلة " عكاظ ".

ولفت إلى أنه لن تكون هناك مراجعة من قبل مقدم الطلب توافقا مع التحول الرقمي، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة وضعت عددا من الضوابط والشروط بعد صدور الموافقة على السماح بإدخال التيار الكهربائي، منها ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية سُجل صكها باسمه، وألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ12 شهرا السابقة.