شكرا لمتابعة خبر عن لحظة هطول أمطار غزيرة على ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على ينبع، حيث امتلأت الشوارع بالمياه التي خلفتها الأمطار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه مراكز وقرى شمال محافظة ينبع اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، مع احتمال جريان السيول في منطقة المدينة المنورة، مبينة أن الحالة تشمل ينبع، وتستمر إلى الساعة الواحدة منتصف غدٍ السبت.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.