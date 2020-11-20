شكرا لمتابعة خبر عن "الحواس" يروي كواليس اختيار شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مصمم " السدو " محمد الحواس كواليس اختياره شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، قائلا:" حاولت تجسيد تقاليدنا وتراثنا بالسدو، كأني أقول للعالم مرحبا بكم في المملكة ".

وأضاف " الحواس " خلال حواره عبر قناة " العربية ":" السدو جمع بين ماضي وحاضر المملكة وتم المزج في شعار واحد بين 30 مصمم ".

وجذب شعار رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين لعام 2020، أنظار متابعي الدورة المقبلة؛ حيث طغت نقوش " السدو " التراثية على الشعار الذي مزج بين الموروث الأصيل والطابع العصري المبتكر.

ويتطلع العالم إلى جهود مجموعة العشرين في حماية الأرواح وسبل العيش والمساعدة في التعافي ما بعد الجائحة، وسيتطرق قادة مجموعة العشرين أيضا إلى معالجة قضايا من شأنها أن تمهد الطريق نحو تعاف أكثر شمولية واستدامة ومتانة ووضع الأسس لمستقبل أفضل. وتركز أهداف رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.