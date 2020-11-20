منسوبو "الإحصاء" يخضعون لأحكام نظامي العمل والتأمينات

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وشمل التعديل الذي نشرته جريدة " أم القرى " إخضاع منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وشمل التعديل الذي نشرته جريدة " أم القرى " إخضاع منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ووفقا للقرار يتم تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية بعضوية ممثلين عن المالية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، تتولى معالجة أوضاع منسوبي الإحصاء المزمع خضوعهم لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

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