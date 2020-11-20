شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شرطة ‎نجران ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

رصدت شرطة ‎نجران مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد، لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على سلامة جميع سكان المملكة.

وكانت وزارة الصحة سجلت اليوم الجمعة إصابة 286 حالة جديدة بكورونا ، و448 حالة تعافي جديدة ، فيما توفي 16 شخص – يرحمهم الله - .

وسجلت الرياض أعلى الحالات بواقع 76 إصابة تلتها حائل بواقع 30 حالة ثم المدينة المنورة بواقع 28 حالة.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن اليوم تخصيص نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا، مع اقتراب طرحه .