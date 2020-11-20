شكرا لمتابعة خبر عن إعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت توجيهات سامية كريمة بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا

ومن جانبه، قال سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية دون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة.

وأشار " آل جابر " إلى عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018 وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا بلغ أكثر 135 ألف تأشيرة عمل " فرصة عمل "، مما يساعد الأشقاء على الاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني.