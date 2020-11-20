شكرا لمتابعة خبر عن ‏"النمر": تناول الحمضيات يُخفض الضغط على المدى البعيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن تناول كوبا من عصير الليمون ليس له تأثير فوري على الضغط المرتفع عند الانفعال.

وأوضح " النمر " أن تناول الحمضيات " الفواكه " يومياً يخفض الضغط على المدى البعيد ولكن ليس تأثيراً فورياً، فبمجرد الهدوء وسكوت الغضب ينزل الضغط " بدون الحاجة لعصير ليمون ".

وكان النمر، أشار إلى النصائح المهمة لخفض الضغط " نسبيًا " وتشمل " تقليل الملح، ومقاطعة الأعداء الثلاثة " سهر، كحول، تدخين "، وإنقاص الوزن، والرياضة اليومية، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وتناول البقوليات، وتقليل الدهون والسكريات.