شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": تناول الحمضيات يُخفض الضغط على المدى البعيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن تناول كوبا من عصير الليمون ليس له تأثير فوري على الضغط المرتفع عند الانفعال.
وأوضح " النمر " أن تناول الحمضيات " الفواكه " يومياً يخفض الضغط على المدى البعيد ولكن ليس تأثيراً فورياً، فبمجرد الهدوء وسكوت الغضب ينزل الضغط " بدون الحاجة لعصير ليمون ".
وكان النمر، أشار إلى النصائح المهمة لخفض الضغط " نسبيًا " وتشمل " تقليل الملح، ومقاطعة الأعداء الثلاثة " سهر، كحول، تدخين "، وإنقاص الوزن، والرياضة اليومية، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وتناول البقوليات، وتقليل الدهون والسكريات.
كانت هذه تفاصيل خبر "النمر": تناول الحمضيات يُخفض الضغط على المدى البعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.