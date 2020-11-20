شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السيول تجرف سيارة بوادي خف في ‎أملج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أملج (صدى):

أظهر مقطع فيديو السيول تجرف سيارة في وادي خف بشمال أملج، حيث حظي المقطع بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

وكانت مدينة أملج بمنطقة تبوك شهدت اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول التي تحولت إلى ما يشبه شلالات منذ الصباح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها تمتد إلى مناطق حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، كذلك على شمال منطقة مكة المكرمة تشمل سواحلها في حين تستمر الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة.