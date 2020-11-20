شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن التعديل الجديد لجدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وافق مجلس الوزراء على تعديل جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، بحسب مانشرت أم القرى "الجريدة الرسمية".

وتضمن التعديل الذي طرأ على الفقرة "3" من الجدول إضافة تأشيرة المرور للزيارة صلاحيتها 48 ساعة، سواء كانت براً أو بحراً أو جواً.

وأوضح التعديل أن رسوم التأشيرة ستكون 100 ريال، على أن تكون مدة الإقامة بنفس ساعات الصلاحية.