أمطار غزيرة على عدد من المناطق غداً السبت

︎

.



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، وتمتد إلى شمال المنطقة الشرقية.

ويُتوقع أن تصل الأمطار إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة.

وأشارت إلى أنه لا يُستبعد تكون الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر، وتُسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بمكة المكرمة وجازان والقنفذة (35 درجة)، فيما تسجل القريات وعرعر 9 درجات.

Source akhbaar24.argaam

