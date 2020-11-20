محافظ المندق يستقبل مدير الهلال الأحمر

استقبل محافظ المندق محمد بن سعد الفائز في مكتبه مدير مركز الهلال الأحمر بالمحافظة عبدالخالق أحمد الزهراني ومنسوبي الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر عماد الزهراني، أن محافظ المندق استعرض جهود الهيئة والإحصائيات الشهرية خلال 2020، واطلع على برنامج المسعف الإلكتروني الذي أسهم بتقليل زمن الاستجابة، كما اطلع على التجهيزات بالمركبة الإسعافية.

وأضاف أن الفائز رحب بزيارتهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وأشاد بجهود الهلال الأحمر بالمحافظة.

وبحسب المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر، عبر "الزهراني" عن شكره واعتزازه لمحافظ المندق على توجيهاته التي تصب في المصلحة العامة والارتقاء بالخدمات الإسعافية التي يقدمها الهلال الأحمر في المحافظة.