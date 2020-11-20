التحالف: اعتراض طائرة مفخخة أطقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة

استمرارًا لمواجهة اختراقات الجماعة الانقلابية..
أعلنت قوات تحلف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية، بقصف لطيران "تحالف دعم الشرعية" على مواقع للجماعة الانقلابية في صعدة شمال اليمن.
ووفق إعلام الجيش اليمني، فقد استهدف "طيران التحالف"، تجمعات الحوثيين خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة، مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت "عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية".
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