ضمن خروقاتها المتكررة.. رصد 8 طائرات استطلاع حوثية فوق الحديدة

رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي في اليمن، اليوم الجمعة، 8 طائرات استطلاع أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية فوق مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصدر عملياتي قوله، إن القوات المشتركة رصدت تحليق 8 طائرات استطلاع حوثية في أربع مناطق من محافظة الحديدة، وفقًا لموقع العربية نت.

ورصد القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن ثلاث طائرات استطلاع في سماء مديرية حيس وطائرتين في مديرية التحيتا وثلاث طائرات في منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا.

وكانت القوات المشتركة رصدت أمس الخميس 94 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 12 ساعة، كما رصدت تحليق 5 طائرات استطلاع في سماء التحيتا، جنوب الحديدة.

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