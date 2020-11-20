إشادات دولية وأممية بدور مجموعة العشرين في مواجهة جائحة كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، على الدور الحيوي لمجموعة العشرين في مواجهة جائحة "كورونا"، وعملها على عدة محاور ومنها "القيادة ودعم البحوث والتأهب".

جاء ذلك خلال جلسة نقاش بعنوان "مجموعة العشرين لحماية الإنسان وتحسين جودة الحياة"، ضمن برنامج قمة قادة مجموعة العشرين.

وشارك في الجلسة، كل من وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات عبدالعزيز الرشيد، ومندوب المملكة الدائم في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدنهوم، والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين الدكتور سيث باركلي، ومندوب إيطاليا الدائم في جنيف جيان لورينوز.

في الإطار ذاته، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر، عن الدور الفعال لمجموعة العشرين في تعزيز الجهود الجماعية على المستوى العالمي؛ لضمان أن يكون العالم بعد الجائحة أفضل مما هو عليه الآن.

بدوره تناول رئيس "التحالف العالمي للقاحات" دور مرفق "كوفاكس" في الوصول العادل للقاحات للجميع، حيث ستحصل 92 دولة متوسطة ومنخفضة الدخل على فرص متساوية في الحصول على اللقاحات.

من جانبه أشاد مندوب إيطاليا الدائم في جنيف بجهود المملكة الاستثنائية في قيادة مجموعة العشرين وتخفيف حدة جائحة "كورونا" بالتعاون مع دول المجموعة، مشيراً إلى أن إيطاليا ستلعب دوراً مهما خلال قيادتها لمجموعة العشرين القادمة، من خلال تسريع ومعالجة جميع الأحداث التي وقعت خلال عام 2020.