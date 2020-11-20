مندوب المملكة بالأمم المتحدة: السعودية تحركت بثبات والتزام نحو التغلب على كورونا

أكد المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن حكومة المملكة تتحرك بثبات والتزام نحو التغلب على وباء "كورونا المستجد"، وتعزيز أنظمة الاستجابة إلى جانب منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة، والتحالف العالمي للقاحات "جافي".

وأوضح الواصل، أن "المملكة بادرت بصفتها رئيسة مجموعة العشرين في عام 2020 بمكافحة الوباء والتزمت باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التمويل الكافي لاحتواء الوباء وحماية الناس، خاصة الأكثر ضعفاً، مشيراً إلى أن "المملكة واجهت هذا التحدي على جبهات مختلفة، ومنها الصحية والعمل وإدارة الديون وتأجيل سدادها ومواجهة آثار الجائحة على قطاع السياحة".

وقال الواصل: إن "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع هو موضوع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وإن المملكة لم تدخر أَي جهد في مجال التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف مع الدول والمنظمات، مع الحفاظ على مهمتها الإنسانية المتمثلة في مساعدة الشعوب والأمم التي تعاني من ويلات هذه الأزمة".

وأكد الواصل، أهمية دور مجموعة العشرين التي تهدف لحماية الأرواح والوظائف والدخول، واستعادة الثقة والحفاظ على الاستقرار المالي وإنعاش النمو والتعافي بشكلٍ أقوى، والتقليل من الاضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد العالمية، إلى جانب تقديم المساعدة للدول التي تحتاج للمساعدة، والتنسيق بشأن الصحة العامة والتدابير المالية".

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