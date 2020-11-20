وزير الصحة يزف بشرى للسعوديين حول حصول المملكة على لقاح كورونا

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح "كورونا المستجد" في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك، خلال كلمة لوزير الصحة ضمن برنامج "قمة قادة مجموعة العشرين"، الذي يواصل أعماله في العاصمة الرياض، ويتناول جملة من العناوين والموضوعات ذات العلاقة بأعمال القمة.

وأكد وزير الصحة أن "رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بذلت جهوداً في الحد من تداعيات كورونا عالميا, حيث قدمت 500 مليون دولار لتقديم المساعدات الدولية بطريقة فاعلة، بالتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمات للجميع.

وأبرز الوزير، جهود حكومة المملكة لرفع جاهزية القطاع الصحي في الداخل لمواجهة (كوفيد-19)، من خلال اتخاذ كثير من الإجراءات المتمثلة في مضاعفة عدد أسرّة العناية المركزة وتدريب الكوادر وتشجيع برامج التطوع الصحي والتوزيع الإقليمي، إلى جانب زيادة عدد أسرّة المستشفيات بنسبة 50%، وإنشاء عيادات متنقلة وذات مسارات مخصصة للسيارات، وإنشاء مستشفيات ميدانية، وكذلك توفير أدوية ومستلزمات طبية بكميات كافية لـ12 شهرًا, إلى جانب إطلاق عدد من التطبيقات.

ونوه الوزير الربيعة، بأمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا, وذلك من منطلق حرصه على صحة الجميع، حيث وضع صحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

وأكد الوزير الربيعة، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح في أقرب وقت ممكن، ومن شركات الإنتاج رفيعة المستوى ومنشأة "كوفاكس", مثمنًا جهود جميع من عمل في سبيل التصدي لجائحة كورونا.

وقد عُقدت، اليوم الجمعة، جلسة نقاش بعنوان "مجموعة العشرين لحماية الإنسان وتحسين جودة الحياة".

وشارك في الجلسة كل من وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات عبدالعزيز الرشيد، ومندوب المملكة الدائم في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدنهوم، والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين الدكتور سيث باركلي، ومندوب إيطاليا الدائم في جنيف جيان لورينوز.

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