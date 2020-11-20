بالفيديو.. الجبير: المملكة لديها مصالح كبيرة مع العالم واقتصادنا عامل استقرار للمنطقة

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، أن المملكة لديها مصالح كبيرة في تحقيق الاستقرار في منطقتنا والعالم.

وفي لقائه مع قناة "العربية"، قال الجبير: نركز في المملكة على لتحسين المعايير المعيشية، وتمكين الشباب والنساء وتنويع اقتصادنا"، لافتًا إلى أن المملكة تقع في المسارات الرئيسية للتجارة العالمية، ومن ثم فإن الاقتصاد السعودي يعد عامل استقرار للمنطقة.

وأضاف أن السعودية لها مصالح كبيرة في العالم، ونحن أعضاء في مجموعة العشرين، وتركيزنا على تطبيق رؤية 2030 يستهدف تأمين المعايير المعيشية في السعودية وتمكين الشباب والنساء وتنويع الاقتصاد".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد الجبير، أن قمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية سوف تركز جهودها على جملة من التحديات التي تواجه العالم، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الجبير خلال مؤتمر الصحفي: «مجموعة العشرين قدمت المليارات من أجل التوصل للقاح كورونا، والعمل بشكل جماعي سيمكننا من مواجهة الجائحة».

وأضاف: «مجموعة العشرين اتخذت خطوات كبيرة لمواجهة جائحة كورونا، وستستمر لمعالجة التحديات قبل ظهورها».

وتابع: «الأولوية في السعودية كانت تتعلق بالمحافظة على الأرواح، وللسعودية مصالح كبيرة في العالم وتحقيق الاستقرار في المنطقة».

وأكمل: «السعودية تقع في المسارات الرئيسية للتجارة العالمية، والاقتصاد السعودي عامل استقرار للمنطقة».

وتنطلق غدًا السبت، قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة، وتعقد للمرة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي من المنتظر أن تبحث ملفات ذات أهمية لدى المجموعة ودول العالم.

وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: لدينا مصالح كبيرة في تحقيق الاستقرار في منطقتنا والعالم.. ونركز لتحسين المعايير المعيشية وتمكين الشباب والنساء وتنويع اقتصادنا#مجموعة_العشرين#قمة_العشرين#العربية pic.twitter.com/lz5bh3nhV5 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 20, 2020

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