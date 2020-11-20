أمير تبوك يتابع الحالة المطرية على محافظتي الوجه وأملج

تابع أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ما شهدته محافظتا الوجه وأملج، مساء اليوم من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، وسالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص.وحث أمير المنطقة الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع.