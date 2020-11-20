أمير المدينة المنورة يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعة على المنطقة

وجه أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز باتخاذ الإجراءات والتدابير كافة، التي تكفل الحد من المخاطر التي قد تنشأ عن الحالات المطرية، وتفعيل الخُطط المُعدة من قِبل الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بمحافظات وقرى المنطقة.

كما وجه محافظي المحافظات التي ستشملها الحالات المطرية بعقد اجتماعات للجنة الفرعية للدفاع المدني بشكل فوري، والوقوف على جاهزية جميع القطاعات ذات الصلة بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة وفقاً للتوجيه، إلى جانب توعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وتضمن توجيه أمير المنطقة مواصلة خطوات التنسيق بمستوى عال بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والتفاعل السريع لمواجهة الحالات، وتخفيف أضرارها على السكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

كما وجه مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها نظراً لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالةً مطريّة على المنطقة.