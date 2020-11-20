هطول الأمطار على منطقتي المدينة وتبوك والمدني يحذر

وأطلق فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة تنبيها لمستخدمي طريق العلا وشجوى وطريق المغيرة والخشيبة وطريق الأحمر وعدان وطريق العيص وأملج وطريق العلا وحائل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الأمطار.
أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة، أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول، وذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع والعلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع، وأوضحت الهيئة أن منطقة تبوك تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وأشارت إلى أنه تنشط الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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