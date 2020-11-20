شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | استمرار الإرهاب الحوثي.. تدمير «مسيرة مفخخة» باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.

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