شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة باتخاذ الإجراءات والتدابير كافة، التي تكفل الحد من المخاطر التي قد تنشأ عن الحالات المطرية، وتفعيل الخُطط المُعدة من قِبل الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بمحافظات وقرى المنطقة.

كما وجه سموه محافظي المحافظات التي ستشملها الحالات المطرية بعقد اجتماعات للجنة الفرعية للدفاع المدني بشكل فوري، والوقوف على جاهزيّة جميع القطاعات ذات الصلة بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة وفقاً للتوجيه، إلى جانب توعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وتضمن توجيه سمو أمير منطقة المدينة المنورة مواصلة خطوات التنسيق بمستوى عالٍ بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والتفاعل السريع لمواجهة الحالات، وتخفيف أضرارها على السكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

كما وجه سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها نظراً لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالةً مطريّة على المنطقة.