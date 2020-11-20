، ارتفاع حصيلة ضحايا هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية إلى 4 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد انتشال سيدة وطفلين توفيا جراء انهيار عقار سكني

تعرضت بعض محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة، أدت لانهيار بعض المنازل وسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء هذا الحادث.

ووفق "العربية.نت"، لقي شاب يدعى أحمد محمد (20 سنة) مصرعه، وأصيب 4 آخرون إثر انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان في منطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية.

كما أعلنت جهات محلية مصرية في وقت لاحق، وفاة سيدة تبلغ من العمر 58 عامًا، وطفلين شقيقين؛ فيما تتواصل عمليات البحث عن 2 آخرين تحت الأنقاض، جراء انهيار عقار بحي الجمرك.

وأصدرت محافظة الإسكندرية، التي تعرضت لأمطار غزيرة فيما يُعرف "بنوة المكنسة" بيانًا اليوم، ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع، وحتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات المياه التي حولت الشوارع لبحيرات من المياه.

وتعرضت محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والشرقية والقليوبية لتساقط الأمطار؛ لكنها كانت قليلة نسبيًّا عما تعرضت له محافظة الإسكندرية.

وأجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين؛ لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأمطار وسير عمليات شفط تراكمات وتجمعات المياه؛ لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

ووجّه الوزير المصري باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع، ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

وذكر تقرير تَلَقّته وزارة التنمية المحلية أن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق، ووجود نشاط للرياح على محافظة مطروح، وسقوط أمطار خفيفة على بعض القرى في مراكز محافظة الشرقية، وكذا أمطار متوسطة على بعض مناطق محافظة البحيرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق بالقليوبية.

وأوضح الوزير، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي تشهد موجة من الطقس السيئ لضمان سلامتهم وأمنهم، وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة شمالي البلاد، تصل ذروتها اليوم الجمعة؛ مشيرة إلى أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على السواحل الشمالية؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة.

وقالت الهيئة: "طقس الجمعة هو ذروة عدم الاستقرار من حيث نشاط الرياح وسقوط الأمطار على شمال البلاد".

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رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات المتضررة والمتوقعة

"موجة طقس سيئ" تضرب مصر.. قتلى وجرحى وانهيار عقارات

تعرضت بعض محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة أدت لانهيار بعض المنازل وسقوط قتيل وعدد من الجرحى.

ووفق "العربية.نت"، لقي شاب يدعى أحمد محمد (20 سنة) مصرعه، وأصيب 4 آخرون إثر انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان في منطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، كما انهار سقف عقار في منطقة الجمرك بالمحافظة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة محتجزًا أسفله عددًا من المواطنين ما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة شخصين آخرين .

وأصدرت محافظة الإسكندرية، التي تعرضت لأمطار غزيرة فيما يعرف "بنوة المكنسة" بيانًا اليوم، ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع، وحتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات المياه التي حولت الشوارع لبحيرات من المياه.

وتعرضت محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والشرقية والقليوبية لتساقط الأمطار، لكنها كانت قليلة نسبيًا عما تعرضت له محافظة الإسكندرية.

وأجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأمطار وسير عمليات شفط تراكمات وتجمعات المياه لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

ووجه الوزير المصري باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

وذكر تقرير تلقته وزارة التنمية المحلية أن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق، ووجود نشاط للرياح على محافظة مطروح، وسقوط أمطار خفيفة على بعض القرى في مراكز محافظة الشرقية، وكذا أمطار متوسطة على بعض مناطق محافظة البحيرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق بالقليوبية.



وأوضح الوزير، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي تشهد موجة من الطقس السيئ لضمان سلامتهم وأمنهم، وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.