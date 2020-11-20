، كورونا عربيًّا.. 63 وفاة و4940 إصابة بالأردن.. و6 وفيات و802 مصاب في ليبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لبنان يسجّل 19 وفاة وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 113614

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 4940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 174335 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان: "جميع حالات الإصابة الجديدة محلية"، مشيرة إلى أن 2313 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بينهم 447 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

كما سُجلت 63 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2116 حالة.

وفي السياق ذاته أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 802 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى 794 حالة شفاء من الفيروس، وست حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال المركز في بيان اليوم: إنه "تسلم الخميس 5389 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لتتبين سلبية 4587 عينة، وإيجابية 802 عينة، إضافة إلى 794 حالة شفاء من الفيروس، وست حالات وفاة".

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 76 ألفاً و808 حالات، بينها 28 ألفاً و153 حالة نشطة، و47 ألفاً و587 حالة شفاء، فيما توفي 1068 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.



وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 113614 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 64695، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 884 حالة بعد تسجيل 16 حالة وفاة.

