، كورونا .. العراق يسجل 2543 إصابة جديدة والسودان 146 حالة وجنوب أفريقيا 2500 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجل العراق 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 531769 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11883, فيما تم تسجيل 2904 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 460394 حالة.
السودان
سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة و32 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 15 ألفًا و299 حالة، بينها 1179 وفاة، و9670 شخصًا تعافوا.
جنوب أفريقيا
أعلنت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة .
وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 760 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفاً و671 حالة وفاة.
كورونا .. العراق يسجل 2543 إصابة جديدة والسودان 146 حالة وجنوب أفريقيا 2500وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-20
سجل العراق 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 531769 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11883, فيما تم تسجيل 2904 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 460394 حالة.
السودان
سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة و32 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 15 ألفًا و299 حالة، بينها 1179 وفاة، و9670 شخصًا تعافوا.
جنوب أفريقيا
أعلنت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة .
وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 760 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفاً و671 حالة وفاة.
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
05:46 PM
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجل العراق 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 531769 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11883, فيما تم تسجيل 2904 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 460394 حالة.
السودان
سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة و32 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 15 ألفًا و299 حالة، بينها 1179 وفاة، و9670 شخصًا تعافوا.
جنوب أفريقيا
أعلنت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة .
وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 760 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفاً و671 حالة وفاة.
، كورونا .. العراق يسجل 2543 إصابة جديدة والسودان 146 حالة وجنوب أفريقيا 2500 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا .. العراق يسجل 2543 إصابة جديدة والسودان 146 حالة وجنوب أفريقيا 2500 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.