، كورونا .. العراق يسجل 2543 إصابة جديدة والسودان 146 حالة وجنوب أفريقيا 2500 ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجل العراق 2543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 531769 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11883, فيما تم تسجيل 2904 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 460394 حالة.

السودان

سجلت السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة و32 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 15 ألفًا و299 حالة، بينها 1179 وفاة، و9670 شخصًا تعافوا.

جنوب أفريقيا

أعلنت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة .

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 760 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفاً و671 حالة وفاة.

