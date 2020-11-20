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سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 368665 حالة، منها 33562 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأنه تم تسجيل 868 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327542 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7561 حالة وفاة.باكستان فيروس كورونا الجديد
كورونا في باكستان.. تسجيل 2738 إصابة و36 وفاة و868 حالة شفاءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-20
سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 368665 حالة، منها 33562 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأنه تم تسجيل 868 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327542 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7561 حالة وفاة.
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
03:57 PM
خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية
سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 368665 حالة، منها 33562 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأنه تم تسجيل 868 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327542 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7561 حالة وفاة.
، كورونا في باكستان.. تسجيل 2738 إصابة و36 وفاة و868 حالة شفاء ،
المصدر : الخليج 365
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