، أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية على محافظتي الوجه وأملج ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا لتكثيف الجهود بما يضمن سلامة الجميع

تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، ما شهدته محافظتي الوجه وأملج، مساء اليوم، من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة، وسالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن أمير تبوك على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع لتكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، وتمنى للأهالي أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان أمطار حالة الطقس الأرصاد تبوك