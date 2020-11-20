السعودية | “البيئة” تستكشف وتعالج 23.620 ألف هكتارًا من الجراد الصحراوي في 3 مناطق

المناطق - واس

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الاستباقية في مكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وذلك وفق خطط سنوية وموسمية يتم دراستها بعناية، تعتمد في تنفيذها على مراكز الإنذار المبكر والقيام بعمليات المسح والاستكشاف لمكافحة الآفات الخطيرة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة داخل وخارج المملكة.

وضمن خطة الموسم الشتوي للوزارة يعلن مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بالوزارة كل عام استعداداته التامة للبدء بجميع عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في عدة مواقع بمناطق المملكة، ويقوم المركز بتجهيز جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية لإنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة -سواءً كانت مناطق تكاثر شتوي أو تكاثر ربيعي- للحد من أضراره على القطاع الزراعي بالمملكة.

وفي وقت سابق من العام الحالي 2020 أطلقت الوزارة خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني “بلغ” لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة ومتابعة حالة البلاغ، حيث يمكن للجميع تقديم البلاغ عبر الرابط https://web.mewa.gov.sa/ucs/، وهذه الخطوة من الوزارة تهدف من خلالها إلى السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وكذلك تقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية.

وخلال المدة من 15 إلى 19 نوفمبر الجاري كشفت نتائج أعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي -التي نفذتها فرق الوزارة في المناطق المهددة بالغزو وهي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، ونجران، وحائل، وتبوك- عن توقعات بغزو قادم من اليمن نحو المناطق الجنوبية ومن ثم نحو الوسطى والشمالية بسبب تيارات الرياح السائدة من الجنوب نحو الشمال، وكذلك توقعات بغزو لأسراب الجراد الصحراوي المتزامن مع المنخفض الجوي ما بين رابغ وأملج القادمة من شرق أفريقيا، فيما توقعت الجهود أن يكون التأثير على المدينة المنورة وتبوك وشمال مكة المكرمة وربما يتوغل الغزو نحو الوسطى والشمالية.

وكشفت الوزارة أن الفرق الميدانية أكملت خلال المدة المذكورة اكتشاف ومعالجة 23,620 هكتارًا من الجراد الصحراوي في 3 مناطق شملت: مسح 21970 هكتارًا، ومعالجة نحو 1650 هكتارًا، وذلك في الرياض، وعسير، والقصيم، وأن إجمالي التقارير الصادرة بلغت 88 تقريراً توزعت في المناطق المستهدفة، فيما بلغت عدد الأسراب 7 ، منها 3 أسراب في الرياض، ومثلها في منطقة عسير، وسرب واحد بمنطقة القصيم