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2020-11-20 أمير تبوك يحث على تكثيف جهود الدفاع المدني بعد سيول أملج والوجه متابعات الخليج 365 - واس تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة ما شهدته محافظتا الوجه وأملج, مساء اليوم من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، وسالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص.

وحث سمو أمير المنطقة الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، متمنياً للأهالي أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.



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