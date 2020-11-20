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2020-11-20 الدفاع المدني يحذر من أمطار الجوف تستمر حتى منتصف الليل متابعات الخليج 365 - الرياض حذر الدفاع المدني من استمرار الأمطار على عدد من محافظات منطقة الجوف. ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد صدور تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة الجوف، يشمل (دومة الجندل، سكاكا)، وتستمر حتى الساعة 11:55م.



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