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2020-11-20 فيديو.. انجراف مركبة في سيول وادي خلف بأملج متابعات الخليج 365 - الرياض وثق مقطع فيديو متداول انجراف مركبة في سيول وادي خلف في أملج. وأظهر الفيديو المركبة وهي تنجرف بين الصخور والجبال في بطن الوادي. وهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة أملج، شملت المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على المحافظة.



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