تصوير جوي رائع يوثق جريان سيول ينبع

2020-11-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت عدة مقاطع فيديو جريان سيول ينبع، اليوم الجمعة، إثر أمطار الخير والبركة التي هطلت على مساحات واسعة من البلاد.

ونشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند مقطع فيديو تم تصويره من الجو يظهر جريان السيول في ينبع.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم تضمنت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول، تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

