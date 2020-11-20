شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يتابع الحالة المطرية على محافظتي الوجه وأملج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - تابع أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان ما شهدته محافظتا الوجه وأملج، مساء اليوم (الجمعة) من أمطار تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
واطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع.
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