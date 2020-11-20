شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يوجه باتخاذ التدابير للحد من مخاطر الحالة المطرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمير المدينة المنورة رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل الحد من المخاطر التي قد تنشأ عن الحالات المطرية، وتفعيل الخُطط المُعدة من قِبل الجهات المعنية، للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بمحافظات وقرى المنطقة.

وأصدر تعليماته إلى محافظي المحافظات التي ستشملها الحالات المطرية بعقد اجتماعات للجنة الفرعية للدفاع المدني بشكل فوري، والوقوف على جاهزيّة جميع القطاعات ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة وفقاً للتوجيه، إلى جانب توعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وتضمن توجيه أمير المنطقة، مواصلة خطوات التنسيق بمستوى عالٍ بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والتفاعل السريع لمواجهة الحالات وتخفيف أضرارها على السكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لضمان سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات، وتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، نظراً لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالةً مطريّة على المنطقة.