شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الباحة وفرق تطوعية تبحث عن مفقود اللحيان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - باشرت جهات أمنية في الباحة منذ الأربعاء الماضي البحث عن وافد مفقود في وادي اللحيان بمحافظة العقيق.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العميد سعد طراد، أن فرق البحث باشرت منذ تلقيها البلاغ أمس الأول، مؤكداً تمشيط المواقع المحتمل وجود العامل بها، مثمناً إسهام فرق تطوعية في البحث، ووعد بإيضاح المزيد حال توافر معلومات خلال الساعات القادمة.
من جانبه، كشف المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني في الباحة العقيد جمعان دايس، أن دور الدفاع المدني ينحصر في الإنقاذ لمثل هذه الحالات العالقة في جبل أو المتردية في بئر، فيما أوضح الكفيل لـ "الخليج 365"، أن المكفول تعرض لحادثة قبل أشهر عدة، وهو بصدد إتمام إجراءات ترحيله، مشيراً إلى أن المكفول يعاني من فقد جزئي للذاكرة، إلا أنه تواصل مع زملائه حتى نفدت بطارية جواله، ولم يفلح في تحديد موقعه.
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