، "قمة القادة": أقوى منتدى لصانعي القرار العالمي.. هذه أبرز المواضيع ،

محمد بن مسعود - الدمام - الاجتماع الثاني لقادة مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية بعد قمة القادة الاستثنائية

تُعد قمة القادة آخر اجتماع تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وسيستضيف القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بحضور رؤساء وقادة الدول لمجموعة العشرين، والدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية.

ويُعتبر الاجتماع من أقوى منتديات النقاش لصانعي القرار في العالم. وتحمل قمة هذا العام أهمية أكبر؛ إذ يتطلع العالم إلى جهود مجموعة العشرين في حماية الأرواح، وسبل العيش، والمساعدة في التعافي بعد الجائحة.

وسيتطرق قادة مجموعة العشرين أيضًا إلى معالجة قضايا، من شأنها أن تمهد الطريق نحو تعافٍ أكثر شمولية واستدامة ومتانة، ووضع الأسس لمستقبل أفضل.

وتركز أهداف رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين على تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.

ولم توفّر رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين أي جهد في تشجيع الجهود المشتركة خلال الوضع الصعب لعام 2020، بصفتها عضوًا في مجموعة العشرين، ورئيسًا لمجموعة العشرين لعام 2020.

وستكون قمة القادة هي الاجتماع الثاني لقادة مجموعة العشرين تحت هذه الرئاسة بعد قمة القادة الاستثنائية في شهر مارس 2020 التي أتت للاتفاق على إجراءات الاستجابة للجائحة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الرئاسة قمتَيْ قادة خلال فترة رئاسة واحدة.

ستركز قمة قادة مجموعة العشرين على تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من الجائحة، وإيجاد طرق لاستعادة النمو، وبناء مستقبل أفضل، تكون الشمولية والمتانة والاستدامة في صميمه.قمة مجموعة العشرين بالرياض