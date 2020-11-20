، "فيفا" يعيد منح جائزة أفضل لاعب بالعالم.. عن بُعد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة، إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل "The Best" لعام 2020 في الـ17 من ديسمبر المقبل.
وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تبدأ عملية التصويت على مختلف جوائز الأفضل لهذا العام في الـ25 من نوفمبر الجاري، وتنتهي في الـ9 من ديسمبر المقبل.
وأضاف بيان "الفيفا" أن من المقرر أن يتضمن الحفل "الافتراضي" توزيع العديد من الجوائز أبرزها أفضل لاعب ولاعبة في العالم، وأفضل مدرب للرجال والسيدات، وأفضل حارس مرمى للرجال والسيدات، والتشكيل المثالي الأفضل في العالم للرجال والسيدات، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف والجماهير.
وأشار "الفيفا" إلى أنه بعد الاستئناف الآمن للمسابقات، من المهم أن يُكَرّم الاتحاد الدولي للعبة الذين حققوا إنجازات في هذا العام غير العادي بسبب ظروف جائحة كورونا؛ موضحًا أنه تقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز كحدث افتراضي فقط.
وكان "الفيفا" قد أعلن في شهر مايو الماضي، إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل خلال عام 2020 الذي كان مقررًا في شهر سبتمبر الماضي في مدينة ميلان الإيطالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني هو حامل لقب جائزة الأفضل العام الماضي.
"فيفا" يعيد منح جائزة أفضل لاعب بالعالم.. عن بُعدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-20
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة، إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل "The Best" لعام 2020 في الـ17 من ديسمبر المقبل.
وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تبدأ عملية التصويت على مختلف جوائز الأفضل لهذا العام في الـ25 من نوفمبر الجاري، وتنتهي في الـ9 من ديسمبر المقبل.
وأضاف بيان "الفيفا" أن من المقرر أن يتضمن الحفل "الافتراضي" توزيع العديد من الجوائز أبرزها أفضل لاعب ولاعبة في العالم، وأفضل مدرب للرجال والسيدات، وأفضل حارس مرمى للرجال والسيدات، والتشكيل المثالي الأفضل في العالم للرجال والسيدات، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف والجماهير.
وأشار "الفيفا" إلى أنه بعد الاستئناف الآمن للمسابقات، من المهم أن يُكَرّم الاتحاد الدولي للعبة الذين حققوا إنجازات في هذا العام غير العادي بسبب ظروف جائحة كورونا؛ موضحًا أنه تقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز كحدث افتراضي فقط.
وكان "الفيفا" قد أعلن في شهر مايو الماضي، إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل خلال عام 2020 الذي كان مقررًا في شهر سبتمبر الماضي في مدينة ميلان الإيطالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني هو حامل لقب جائزة الأفضل العام الماضي.
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
08:21 PM
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة، إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل "The Best" لعام 2020 في الـ17 من ديسمبر المقبل.
وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تبدأ عملية التصويت على مختلف جوائز الأفضل لهذا العام في الـ25 من نوفمبر الجاري، وتنتهي في الـ9 من ديسمبر المقبل.
وأضاف بيان "الفيفا" أن من المقرر أن يتضمن الحفل "الافتراضي" توزيع العديد من الجوائز أبرزها أفضل لاعب ولاعبة في العالم، وأفضل مدرب للرجال والسيدات، وأفضل حارس مرمى للرجال والسيدات، والتشكيل المثالي الأفضل في العالم للرجال والسيدات، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف والجماهير.
وأشار "الفيفا" إلى أنه بعد الاستئناف الآمن للمسابقات، من المهم أن يُكَرّم الاتحاد الدولي للعبة الذين حققوا إنجازات في هذا العام غير العادي بسبب ظروف جائحة كورونا؛ موضحًا أنه تقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز كحدث افتراضي فقط.
وكان "الفيفا" قد أعلن في شهر مايو الماضي، إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل خلال عام 2020 الذي كان مقررًا في شهر سبتمبر الماضي في مدينة ميلان الإيطالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني هو حامل لقب جائزة الأفضل العام الماضي.
، "فيفا" يعيد منح جائزة أفضل لاعب بالعالم.. عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365
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