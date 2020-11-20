محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ريال مدريد الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا. وجاء في بيان نشره ريال مدريد: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة الاختبارات التي أجريت اليوم الجمعة والخاصة بفيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية بالنسبة للاعبنا لوكا يوفتيش". وسيغيب يوفيتش حتماً عن العديد من مباريات ريال مدريد القادمة؛ ومن أبرزها لقاء فريقه مع فياريال غداً السبت في الدوري الإسباني، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-20 أعلن ريال مدريد الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا. وجاء في بيان نشره ريال مدريد: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة الاختبارات التي أجريت اليوم الجمعة والخاصة بفيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية بالنسبة للاعبنا لوكا يوفتيش". وسيغيب يوفيتش حتماً عن العديد من مباريات ريال مدريد القادمة؛ ومن أبرزها لقاء فريقه مع فياريال غداً السبت في الدوري الإسباني، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 08:07 PM أعلن ريال مدريد الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا. وجاء في بيان نشره ريال مدريد: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة الاختبارات التي أجريت اليوم الجمعة والخاصة بفيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية بالنسبة للاعبنا لوكا يوفتيش". وسيغيب يوفيتش حتماً عن العديد من مباريات ريال مدريد القادمة؛ ومن أبرزها لقاء فريقه مع فياريال غداً السبت في الدوري الإسباني، وكذلك المواجهة المرتقبة أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

، ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.