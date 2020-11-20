، مجموعة "يونايتد وورلد" تستحوذ على نادي "Kerala United F.C" الهندي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعود الاستثمار للأمير عبدالله بن مساعد

أعلنت مجموعة "يونايتد وورلد"، استحواذها على نادي Calicut Quartz FC أحد أندية دوري الدرجة الثانية في الهند وتغيير مسماه إلى Kerala United F.C نسبةً لمقر النادي في ولاية كيرلا الهندية على الساحل الجنوبي لشبه القارة الهندية.

وتعود مجموعة "يونايتد وورلد" إلى مالكها الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس الأسبق لوزارة الرياضة السعودية، التي تمتلك إلى جانب كيرلا يونايتد، كلًّا من شيفيلد يونايتد المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونادي بيرشكوت في الدوري البلجيكي الممتاز، إضافة إلى الهلال يونايتد، الذي تم تأسيسه الموسم الماضي ويشارك في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وأصدرت المجموعة بيانًا صحفيًّا، اليوم الجمعة، أوضحت فيه أن شغف الجماهير الهندية بكرة القدم والتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في الهند ومنها المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027 جاء سببًا في الاستحواذ على النادي.

وتشتهر ولاية كيرلا بأنها قلب كرة القدم النابض في الهند وتحظى كرة القدم بشعبية كبيرة فيها؛ الأمر الذي ساهم في تغيير مسمى النادي باسم الولاية، كما تم تغيير شعار النادي وإضافة "طائر البوقير" وهو الطائر الذي تشتهر به الهند.

وأوضحت "يونايتد وورلد" أن رؤيتهم تتمثل في جعل النادي تنافسيًّا والوصول به إلى أعلى المستويات في كرة القدم الهندية، من خلال العمل الجاد والسعي وراء تحقيق كل الأهداف بدعم الجماهير، إضافة إلى نشر العلامة التجارية للمجموعة وزيادة شعبية أنديتها.

وأكدت المجموعة أن من أهدافها إنشاء أكاديمية رياضية في النادي تُعنى بكرة القدم، وتطمح إلى أن تساهم في تطوير كرة القدم الهندية التي بدأت تأخذ مكانها على الخارطة الآسيوية.

يُذكر أن عددًا من الأندية الأوروبية اتجهت للاستثمار في الهند؛ أبرزها: (أتلتيكو مدريد الإسباني، وليستر سيتي وولفرهامبتون الإنجليزيين، وبوروسيا دورتموند الألماني، ورينجرز الاسكتلندي، وفينورد روتردام الهولندي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني)، إضافة إلى امتلاك عدد من الأندية أكاديميات خاصة مثل أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.