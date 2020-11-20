رئيس مالاوي يبحث مع أحمد قطان تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

استقبل رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا، بالمقر الرئاسي، اليوم الجمعة، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وخلال الاستقبال نقل قطان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ، إلى الرئيس المالاوي.

من جانبه، حمّل الرئيس تشاكويرا، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بمزيد من الرفعة والازدهار، مؤكداً على الدور الريادي الذي تقوم به المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

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