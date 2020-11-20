بالصور.. إزالة 11 مبنى مخالفًا للاشتراطات الصحية بسكاكا

شرعت اللجان الميدانية لمتابعة مساكن العمال بمدينة سكاكا، في إزالة المباني المخالفة للاشتراطات الصحية، وأزالت 11 مبنى، أمس، من خلال اللجان التابعة لأمانة منطقة الجوف التي تعمل على معالجة وضع التكدس في مساكن العمال، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للمساكن للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، أنه «ستتم إزالة دفعة أخرى اليوم»، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات على جميع المباني المخالفة للاشتراطات.

وأوضح المتحدث أن «اللجان الميدانية لمساكن العمال بمدينة سكاكا وجَّهت، في وقت سابق، إنذارات نهائية لملاك 40 مبنى سكنيًّا لتصحيح أوضاعهم ومعالجة المخالفات التي تم رصدها بعد أن تم إعطاؤهم المهلة الكافية».

وأكد المتحدث، أنه «تم وضع ملصقات بالإشعارات الموجهة للملاك على المباني المشار إليها بواسطة اللجان الميدانية التابعة للأمانة».

وكانت اللجنة الرئيسية لمساكن العمال بإمارة منطقة الجوف، باشرت أعمالها الميدانية منذ صدور التوجيهات بذلك، وقامت بإخلاء أكثر من 40 مبنى سكنيًّا كمرحلة أولى، وأحيلت بيانات هذه المباني إلى الأمانة لمعالجة وضعها ومدى نظاميتها، فتم تشكيل لجان ميدانية من الأمانة، وقامت بإعداد التقارير اللازمة عن وضع هذه المباني وتحديد مخالفات أنظمة واشتراطات البناء.

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