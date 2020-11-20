شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا بجرائم سرقة

من الجنسية اليمنية

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية (رجلين وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، ثبت تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات الذهبية من متاجر بيع الذهب، في عدد من مناطق المملكة، وقد ضبط بمقر إقامتهم (304.9) جرامات، ومبلغ (15.500) ريال، وقدر إجمالي المبالغ التي استولوا عليها في مسروقاتهم بحوالي (200.000) ريال، وجرى إيقافهم جميعاً ،واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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