ولي العهد والرئيس البرازيلي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، برئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة؛ ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة غداً السبت.