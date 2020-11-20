وزراء مالية العشرين يعقدون اجتماعًا افتراضيًّا للتحضير لقمة الرياض

يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا افتراضيًّا أخيرًا، للتحضير لقمة قادة مجموعة العشرين القادمة في الرياض يومي 21–22 نوفمبر الجاري.

وسيرأس اجتماع وزراء المالية، وزيرُ المالية السعودي محمد الجدعان؛ حيث سيتم خلاله مناقشة المشهد الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجعه، والسياسات المحتملة للتصدي لذلك، حسبما جاء في بيانٍ وُزِّع في الرياض، اليوم الجمعة.

كما سيركز الاجتماع على المضي مستقبلًا لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، لا سيما من خلال العمل الجماعي لتنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين «دعم الاقتصادي العالمي أثناء جائحة كورونا».

وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، أمس، أن دول مجموعة العشرين «خصصت 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا»، مشيرًا إلى المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات ديون 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار.