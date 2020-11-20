31 مترجمًا ومدققًا ينقلون خطبة الجمعة في المسجد الحرام بـ5 لغات إلى العالم

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في «وكالة الترجمة والشؤون التقنية»، اليوم الجمعة، بترجمة خطبة الجمعة إلى 5 لغات هي (الإنجليزية، والأردية، والفرنسية، والمالية، والفارسية)، وذلك عبر منصة «منارة الحرمين».

وأوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي؛ أن «عدد المستفيدين لهذا اليوم من منصة منارة الحرمين بلغ 4689 فردًا»، مشيرًا إلى أن «القائمين على ترجمة خطبة الجمعة من المسجد الحرام بلغ 31 مترجمًا ومدققًا بخمس لغات، وأن إجمالي ما تم توزيعه من سماعات لضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين يقدر بـ2370 سماعة».

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات سديدة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم، للاستفادة من هذه الخدمة وفق تطلعات ولاة الأمر.

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