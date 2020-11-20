الجبير: قمة «G20» ستركز على التحديات التي تواجه العالم

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية سوف تركز جهودها على جملة من التحديات التي تواجه العالم، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الجبير -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة-: «مجموعة العشرين قدمت المليارات من أجل التوصل للقاح كورونا، والعمل بشكل جماعي سيمكننا من مواجهة الجائحة».

وأضاف: «مجموعة العشرين اتخذت خطوات كبيرة لمواجهة جائحة كورونا، وستستمر لمعالجة التحديات قبل ظهورها».

وتابع: «الأولوية في السعودية كانت تتعلق بالمحافظة على الأرواح، وللسعودية مصالح كبيرة في العالم وتحقيق الاستقرار في المنطقة».

وأكمل: «السعودية تقع في المسارات الرئيسية للتجارة العالمية، والاقتصاد السعودي عامل استقرار للمنطقة».

وتنطلق غدًا السبت، قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة، وتعقد للمرة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي من المنتظر أن تبحث ملفات ذات أهمية لدى المجموعة ودول العالم.



اقرأ أيضًا:

قمة العشرين.. وزير الخارجية: رئاسة السعودية لـ«G20» واجهت تحديات كورونا باقتدار

أهم الملفات على طاولة قادة قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية