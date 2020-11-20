الرياض ومكة والهفوف تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 89 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ تلتها الدمام بـ44 حالة، ومكة المكرمة 38 ثم الهفوف 28 والقطيف 23 والمدنية المنورة 17 حالة تعاف جديدة. حسبما أفاد تقرير وزارة الصحة، اليوم الجمعة.

وجاءت المبرز في المرتبة التالية بـ17حالة، ثم جدة 16، والجبيل 16، والخبر 14، وبقيق 11، ثم الظهران 9 وتبوك 8 والطائف 8 وخميس مشيط 8 والنعيرية 6 ووادي الدواسر 6 حالات تعاف جديدة.

كما سجلت مدن (رأس تنورة وحائل والحفجي) 5 حالات تعاف في كل منها، تلتها (رفائع الجمش ونجران والمجمعة وينبع والزلفى ومليجة ورفحا والحجرة)، بواقع 4 حالات، ثم (الخرج وصفوى وقرية العليا) بـ3 حالات تعاف في كل منها.

فيما سجلت كل من (جازان والدوادمي والمخواة وحريملاء وحوطة بني تميم والعقيق والسليل والمزاحمية وشقراء) حالتي تعاف في كل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (بطحاء والرويضة وعرعر وأبها وعفيف والدلم والخرمة والقريات وضرما وشرورة والقنفذة والقويعية والمذنب والريث والدرعية)، بتسجيل كل منها حالة تعاف واحدة.

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