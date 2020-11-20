عقالا: تعليم شرورة شهد نقلة كبيرة في عهد خادم الحرمين

أوضح مدير التعليم فى محافظة «شرورة»، فهد عقالا، أن «تعليم شرورة» شهد خلال الـ6 سنوات الماضية، في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحولات كبيرة، من أهمها ارتفاع عدد المدارس والبرامج التعليمية من 129 إلى 181 مدرسة، والأقسام والوحدات التعليمية من 6 إلى 38، بالإضافة إلى زيادة المقاعد في أسطول النقل المدرسي من 1000 مقعد إلى 8025 مقعدا، وتوفير أكثر من 100 حافلة، لخدمة النقل المدرسي، ومشاركة منسوبي «تعليم شرورة» في أكثر من 93 لقاء وزاريا على مستوى المملكة. كما ارتفع عدد المشاركات الطلابية على مستوى المملكة من «تعليم شرورة» إلى أكثر من 54 مشاركة، بالإضافة إلى حضور منسوبي تعليمها 12 دورة تطويرية خارج المملكة و382 دورة داخلها.

أندية الأحياء

أضاف «عقالا» أنه تمت زيادة أندية الأحياء من 2 إلى 6، وافتتاح مركزين للحي المتعلم بنين وبنات، وارتفاع عدد الفاعليات والبرامج والمبادرات من 2 إلى 46، مشيرا إلى التعليم في «شرورة» شهد نموا وارتفاعا في أعداد الطلاب من 24988 إلى 30132 طالبا وطالبة، ومن 1411 إلى 1732 معلما ومعلمة. كما زاد عدد المدارس الأهلية للبنين والبنات بالمحافظة، واعتماد مدرسة عالمية بالمنهج البريطاني، بالإضافة إلى عدد من الروضات الأهلية.

ومع فترة العمل عن بُعد في ظل «جائحة كورونا»، تم العمل عبر منصة «مدرستي» في مدارس إدارة التعليم بـ«شرورة»، وتحقيق أرقام مميزة في الانتظام والحضور، والتفاعل فيما يخص دخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والإشراف والمتابعة، وصلت إلى 98%.

برامج وأنشطة

بين «عقالا» أنه تم كذلك تطوير الكوادر البشرية التعليمية والإدارية داخل الإدارة، وتقديم 50 دورة تدريبية، حضرها 3634 مستفيدا، وأقيم عدد من الملتقيات للعمل التطوعي والإرشاد الطلابي وبرنامج خبرات. كما حقق «تعليم شرورة»، خلال السنوات الأربع الماضية، العديد من الجوائز المحلية والإقليمية، منها جائزة التميز والموهوبين وبرنامج الحوارات الطلابية (حوار نيوم) والمهرجان الثقافي للصغار ومسابقة كرة اليد (المنطقة الجنوبية) ومسابقة تحدي القراءة العربي وأوليمبياد الخط العربي والمهارات الأدبية ومسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم. وذكر أن من أبرز المبادرات والشراكات النوعية بـ«تعليم شرورة» تفعيل المناسبات الوطنية، لتعزيز الولاء والانتماء لقيادتنا ووطننا المملكة العربية السعودية (الاحتفاء باليوم الوطني، والاحتفاء بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد).

مشاركة مجتمعية

شارك «تعليم شرورة» في البرامج التطوعية مع الجهات الحكومية: وزارة الصحة، والشؤون الإسلامية، والبلدية، والجمعيات الخيرية، للتخفيف من أضرار «جائحة كورونا»، وتمت إقامة ملتقى «لوطننا تطوعنا» الذي تضمن عددا من البرامج التدريبية والتطوعية والتوعوية والاستشارية، للتخفيف من أضرار الجائحة، والتوسع في تطبيق مبادرة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة للعام الدراسي الحالي 1442، وإقامة لقاء، برعاية محافظة شرورة، وبحضور مشايخ وأعيان المحافظة، للتعريف بالتعليم عن بُعد (منصة مدرستي). وبالتعاون مع «تكافل»، تم توزيع أكثر من 1660 جهازا لوحيا للطلاب المسجلين في «تكافل»، لدعم الطلاب الذين لا تتوافر لديهم أجهزة إلكترونية. وتم بالشراكة مع كلية خدمة المجتمع - جامعة نجران في «شرورة» تنفيذ برامج تدريبية عن بُعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وعقد عدد من الشراكات التعاونية والاجتماعية مع مجموعة من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة، وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعية وفق القنوات الرسمية، للتعريف بالخدمات التعليمية المتنوعة، وتجهيز كل مدارس البنين والبنات بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية وأمن صناعي.

تعليم شرورة في أرقام:

- المدارس: من 129 إلى 181 مدرسة.

- الأقسام والوحدات التعليمية: من 6 إلى 38.

- أسطول النقل المدرسي: من 1000 مقعد إلى 8025 مقعدا.

- 100 حافلة لخدمة النقل المدرسي.

- 93 لقاء وزاريا على مستوى المملكة.

- 12 دورة تطويرية خارج المملكة.

- 382 دورة داخل المملكة.

- جوائز محلية وإقليمية.