الأردن تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في العالم العربي خلال 24 ساعة

سجلت دولة الأردن أعلى حصيلة إصابات بفيروس « كورونا » في العالم العربي خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 4940 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها إلى 174.335. بينما سجل العراق 2543 إصابة جديدة بـ«كورونا»، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 531.769 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 49 وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11.883. في حين تم تسجيل 2904 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 460.394 حالة.

كما عادت ليبيا للارتفاع، بعد أن أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 802 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى جانب 794 حالة شفاء، و6 حالات وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا». وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في ليبيا إلى 76 ألفا و808 حالات، بينها 28 ألفا و153 حالة نشطة، و47 ألفا و587 حالة شفاء، بينما توفي 1068 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

وسجل السودان 146 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و32 حالة تعافٍ. وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان اليوم، أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 15 ألفًا و299 حالة، بينها 1179 وفاة، و9670 حالة تعافٍ.